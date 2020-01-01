На Харьковщине у поселкового головы при обыске нашли $200 тысяч

При изучении деклараций установлено, что указанную сумму денежных средств поселковый голова не задекларировал.

Во время обыска в доме у поселкового головы Малоданиловской объединенной территориальной громады Харьковской области было обнаружено более 1,6 млн гривен и свыше 200 тыс. долларов. Полуение денежных средств может быть незаконным, сообщает пресс-служба прокуратуры Харкьковщины.

Правоохранители проводили обыски во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту присвоения денежных средств служебными лицами ОТГ во время проведения капитального ремонта зданий (ч. 3 ст. 191 УК Украины).

"По результатам проведения ряда обысков, в частности по месту жительства одного из поселковых голов, обнаружено и изъято более 1,6 млн грн и более 200 тыс. долл. Постановлением Дергачевского районного суда Харьковской области на указанные денежные средства наложен арест", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе изучения последних деклараций, размещенных в Едином государственном реестре деклараций лиц, указанная сумма денежных средств поселковым головой не была задекларирована и ее поступление может быть незаконным.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ч. 1 ст. 368-5 УК Украины).

В случае признания судов подозреваемого виновным, ему грозит от пяти до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщалось ранее, в Киеве чиновники вымогали $8 тысяч взятки за разрешение установить на парковке зарядки для электрокаров.

Также Korrespondent.net писал, что в Кропивницком декан Летной академии вымогал взятки за допуск к полетам. Он требовал от всех курсантов взятку в $11,5 тыс.



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