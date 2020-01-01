Зеленский назначил главу Херсонской ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который до этого временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА. Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 1 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Вручая Козырю служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал ему удачи в работе на благо региона.
"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей председателя Херсонской облгосадминистрации. Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей", - отметил Зеленский.
Справка. Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет по направлению "разработка месторождений полезных ископаемых", в 2009 - Донецкий национальный технический университет по специальности "финансы". 2014 получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности Шахтоуправление Трудовое ГП Донецкая угольная энергетическая компания. В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. С сентября 2019 - заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации. С декабря 2020 – временно исполняющий обязанности председателя Херсонской ОГА.
Напомним, экс-глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в декабре прошлого года был назначен генеральным директором Государственного концерна Укроборонпром. После чего Зеленский назначил временного руководителя Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.
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