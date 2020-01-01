Зеленский назначил главу Херсонской ОГА

Сергей Козырь стал новым губернатором Херсонской области. Последние несколько месяцев он был временным исполняющим обязанности на этой должности.

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который до этого временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА. Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 1 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вручая Козырю служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал ему удачи в работе на благо региона.

"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей председателя Херсонской облгосадминистрации. Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей", - отметил Зеленский.

Справка. Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет по направлению "разработка месторождений полезных ископаемых", в 2009 - Донецкий национальный технический университет по специальности "финансы". 2014 получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности Шахтоуправление Трудовое ГП Донецкая угольная энергетическая компания. В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. С сентября 2019 - заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации. С декабря 2020 – временно исполняющий обязанности председателя Херсонской ОГА.

Напомним, экс-глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в декабре прошлого года был назначен генеральным директором Государственного концерна Укроборонпром. После чего Зеленский назначил временного руководителя Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.

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