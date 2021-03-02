В ОП рассказали, чем Зеленский и Мишель занимались на Донбассе

Политики пообщались с представителями международных гуманитарных миссий на Донбассе и осмотрели мобильный Центр предоставления административных услуг.

Зеленский и Мишель на Донбассе president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель во вторник, 2 марта, встретились с представителями международных гуманитарных миссий на КПВВ Счастье, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Работники миссии Международного комитета Красного Креста рассказали о гуманитарных инициативах по защите пожилых людей, проживающих на линии разграничения.

Представители Danish Demining Group и HALO Trust, которые занимаются проблемой разминирования территорий отметили, что недавно принятый закон о противоминной деятельности ускорит работы по разминированию и поможет уменьшить количество жертв от взрывов мин. Они также призвали продолжить внедрение законодательных норм по разминированию территорий.

Представители СММ ОБСЕ рассказали Зеленскому и Мишелю об особенностях работы на Донбассе и продемонстрировали технические возможности Миссии – специальные автомобили и беспилотники.

Также Зеленский и Мишель осмотрели мобильный Центр предоставления административных услуг, подаренный в рамках Программы развития ООН. Мобильный центр позволяет предоставлять качественный сервис людям, которые не могут добраться до стационарных зданий ЦПАУ. В частности, это пожилые жители прифронтовых населенных пунктов.

"Мы получили его благодаря нашим гуманитарным партнерам. Такие центры могут ездить и предоставлять сервис людям на местах", – отметил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В свою очередь представители Агентства ООН по делам беженцев подчеркнули важность социальной адаптации внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

Напомним, сегодня президент Европейского совета Мишель прибыл в Украину и вместе с Зеленский отправился на Донбасс.

Также сегодня Мишель пообещал, что санкции против России останутся в силе, поскольку люди продолжают умирать на Донбассе и сталкиваются с ужасными последствиями конфликта.

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