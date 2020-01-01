В зоне ООС зафиксировали пролет БПЛА сепаратистов

Сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. Также линию разграничения пересек вражеский БПЛА.

На Донбассе в зоне Операции объединенных сил с начала текущих суток, 2 марта, сепаратисты открывали огонь в сторону позиций украинских военнослужащих один раз, сообщает штаб ООС в Facebook.

"Вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На остальных участках линии разграничения сторон сохранялась тишина.

Напомним, что сегодня сообщалось о смерти в зоне ООС 19-летнего военного с Полтавщины. Причина смерти - неосторожное обращение с оружием.

Также сегодня мы писали, что yаблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник под Донецком.



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