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В зоне ООС зафиксировали пролет БПЛА сепаратистов

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Сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. Также линию разграничения пересек вражеский БПЛА.
БПЛА был подавлен средствами РЭБ
БПЛА был подавлен средствами РЭБ
Facebook/Операція об'єднаних сил

На Донбассе в зоне Операции объединенных сил с начала текущих суток, 2 марта, сепаратисты открывали огонь в сторону позиций украинских военнослужащих один раз, сообщает штаб ООС в Facebook.

"Вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На остальных участках линии разграничения сторон сохранялась тишина.

Напомним, что сегодня сообщалось о смерти в зоне ООС 19-летнего военного с Полтавщины. Причина смерти - неосторожное обращение с оружием.

Также сегодня мы писали, что yаблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник под Донецком.
 

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Теги: Украина, война, БПЛА, сепаратисты, ВСУ, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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