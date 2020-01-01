В ООС оккупанты стреляли из гранатометов и запустили беспилотник

Потерь и боевых ранений за сутки не было.

В районе проведения Операции объединенных сил сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, у поселка Желтое, рядом с городом Счастье, зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разведения. Летательный аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

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В начале текущих суток, 3 марта, оккупанты один раз нарушили договоренности, принятые в рамках ТКГ. Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группы Восток близ Водяного на Приазовье противник вел прицельный обстрел из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

Потерь и боевых ранений в рядах ВСУ не было. О нарушениях режима прекращения огня уведомлено ОБСЕ.

Напомним, ранее мы писали, что в ТКГ назвали планы РФ: хотят привлечь своих миротворцев на Донбасс.

