В Одессе женщина устроила скандал из-за обслуживания на украинском

Женщина заявила, якобы "мова - это говяжий язык", пока ее спутник писал жалобу в книгу жалоб и предложений.

В Одессе женщина устроила скандал в магазине, где ее обслуживали на украинском языке. Видео инцидента опубликовали на YouTube в среду, 3 марта.

"Мова - это говяжий язык. Если бы мы с вами жили по-человечески, то, наверное, мы бы с вами договаривались, как все нормальные люди...", - сказала скандалистка.

При этом ее спутник писал жалобу в книгу жалоб и предложений. При этом продавец отметила, что клиенты могут выбирать тот язык, на котором им удобно разговаривать, и что никто не заставляет их переходить на украинский.

"А попробуйте вы меня заставить! Слышите?! Вы знаете, кто был первыми поселенцами в городе, знаете?!" - раскричалась клиентка. Тем не менее историю Одессы она так и не изложила, а продолжила давить на продавщицу.

"Конечно, мы имеем право! Мы не понимаем, почему мы не имеем права в этом вашем аспекте", - закончила женщина, а затем удалилась вместе со спутником.

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Также сообщалось, что в Днепре депутат выступал на "восточно-украинском". В сессионном зале заявление депутата о переходе на другой язык встретили аплодисментами, прозвучал смех.

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