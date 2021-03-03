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В Одессе женщина устроила скандал из-за обслуживания на украинском

Комментариев: 9
Женщина заявила, якобы "мова - это говяжий язык", пока ее спутник писал жалобу в книгу жалоб и предложений.

В Одессе женщина устроила скандал в магазине, где ее обслуживали на украинском языке. Видео инцидента опубликовали на YouTube в среду, 3 марта.

"Мова - это говяжий язык. Если бы мы с вами жили по-человечески, то, наверное, мы бы с вами договаривались, как все нормальные люди...", - сказала скандалистка.

При этом ее спутник писал жалобу в книгу жалоб и предложений. При этом продавец отметила, что клиенты могут выбирать тот язык, на котором им удобно разговаривать, и что никто не заставляет их переходить на украинский.

"А попробуйте вы меня заставить! Слышите?! Вы знаете, кто был первыми поселенцами в городе, знаете?!" - раскричалась клиентка. Тем не менее историю Одессы она так и не изложила, а продолжила давить на продавщицу.

"Конечно, мы имеем право! Мы не понимаем, почему мы не имеем права в этом вашем аспекте", - закончила женщина, а затем удалилась вместе со спутником.

Ранее сегодня в Николаеве клиент кофейни устроил скандал, требуя обслуживания на русском. Мужчина так кричал на девушку-бариста, что другая посетительница заведения волновалась о ее безопасности.

Также сообщалось, что в Днепре депутат выступал на "восточно-украинском". В сессионном зале заявление депутата о переходе на другой язык встретили аплодисментами, прозвучал смех.

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Теги: Языковой вопрос, Русский язык, Одесса, скандал, язык, украинский язык, обслуживание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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ВосставшийИзБана    03.03.2021, 20:25
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
За подобные заявления надо бы сразу гражданства лишать. Если оно у нее конечно украинское.
ВосставшийИзБана    03.03.2021, 20:15
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
В переводе с арабского казаб означает живодер.
Анатолий    03.03.2021, 20:10
Оценка:  0
Анатолий
Ну недодали батьки та суспільство розуму, конкретно так недодали, так можна ж в Рашу-матушку виїхати і щасливо жити.
hjgffrter    03.03.2021, 20:00
Оценка:  -24
hjgffrter
Всё правильно она сказала.Персонал обязан обслуживать клиента на языке клиента,а не на суржике.Ведь с вероятностью 100% разговор вёлся не на"мове",которую знают единицы из тех кто считает что говорит на"мове".Суржик рулит!Только вот суржик-это не"мова".
Mmgpjfg    03.03.2021, 19:55
Оценка:  +3
Mmgpjfg
Типичная Лола Жбанова, быдло рассейское!!!))))
Брюква_и_Клюква    03.03.2021, 20:17
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Старая сучка Жбанова в Киеве жила на Луначарского...потом съебалась на Моксель. Видимо, там и сдохла
Брюква_и_Клюква    03.03.2021, 19:48
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Первыми поселенцами там были греки в 5 веке до н.э. Потом - половцы и прочие печенеги, потом Литовское княжество, потом османы. Первые мокши там появились лишь 200 лет назад.
Брюква_и_Клюква    03.03.2021, 20:24
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Князь Олег Гедиминович, украинец по происхождению, основал там в 1415 году поселение Коцюбеев. Как знал, что через 300 лет там появятся кацы и их нужно бить!
shk67    03.03.2021, 19:43
Оценка:  +3
shk67
Нужно просто пи3дить козломордых тварей!
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