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Кравчук сообщил от чего зависит эскалация на линии соприкосновения

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Россия должна почувствовать реальное объединенное дипломатическое давление со всех сторон, считает Кравчук.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук
leonid-kravchuk.com.ua

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считает, что снижение уровня эскалации на линии соприкосновения между Украиной и ОРДЛО будет напрямую зависеть от усиления санкций США и Европейского Союза против России. Об этом в среду, 3 марта, он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Пока активно не заработает санкционный механизм в отношении России, в целом, и в Европе, и в США, пока Россия не почувствует реального объединённого дипломатического давления со всех сторон, пока мы все вместе не заставим Россию жить и действовать так, как должно действовать государство, которое живет в цивилизованном глобальном мире, до тех пор будет обострение", - сказал Кравчук. 

Напомним, 3 марта состоялось очередное заседание ТКГ в режиме видеоконференции, в ходе которого Леонид Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом т.н. "Народной милиции ДНР" сообщения о якобы получении "разрешений на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника". Глава украинской делегации расценил данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению Минских договоренностей.

Ранее в штабе ООС объяснили ухудшение ситуации на Донбассе. Там полагают, что это связано с ротацией в рядах сепаратистов.

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Теги: Россия, США, ЕС, донбасс, Леонид Кравчук, санкции против России, ордло, ТКГ
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Источник: korrespondent.net

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