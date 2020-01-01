ВСУ будут зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе - Кравчук

Вся ответственность переходит на сторону оккупантов, так как они отказались выполнять Минские договоренности, заявил Кравчук.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на решение пророссийских боевиков чаще открывать огонь по украинским позициям заявив, что наши военные будут отвечать зеркально. Об этом в среду, 3 марта, глава украинской делегации в ТКГ заявил в комментарии Суспільному.

Он подчеркнул, что военнослужащие ВСУ будут отвечать на нарушения оккупантов зеркально.

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война".

Кравчук уточнил, что вся ответственность переходит на сторону оккупантов, так как они отказались выполнять Минские договоренности.

"Они не будут выполнять минских договоренностей. Они отказываются от установленной тишины. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности Организаций Объединенных Наций. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей", - сказал глава украинской делегации.

Ранее Кравчук заявил, что российская сторона искусственно пытается заблокировать переговорный процесс по Донбассу в Трехсторонней контактной группе. При этом представители сепаратистов пытаются действовать во время заседаний как полноценные участники.

Напомним также, что Кравчук не видит шансов на обмен пленными. Украинская сторона решила все вопросы об обмене удерживаемыми, но РФ и сепаратисты отказываются.

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