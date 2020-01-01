Топ-чиновники Донецкоблгаза растратили 500 млн грн

Должностные лица предприятия в течение трех лет систематически переводили средства Донецкоблгаза на банковские счета юридических лиц. Сумма ущерба составила свыше 520 млн грн.

В отношении финансового директора и экс-начальника Краматорского подразделения ОАО Донецкоблгаз сотрудники Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт. Должностные лица обвиняются в растрате средств предприятия в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба ведомства.

"Расследованием установлено, что в период 2017-2020 годов финансовый директор Донецкоблгаз и бывший начальник его структурного подразделения с прямым умыслом и по предварительному сговору между собой и другими лицами, систематически осуществляли безосновательный и противоправный пересчет денежных средств с банковских счетов ОАО Донецкоблгаз на банковские счета юридических лиц", - говорится в сообщении.

В итоге своими действиями они нанесли ущерб на сумму 522 790 000 гривен.

Ранее в Офисе Генпрокурора сообщили о раскрытии дела о резонансом похищении главы ЗАО Нефтегаздобыча, которое произошло в 2012 году.

Также добавим, что чиновник Львовской ОГА получил 365 тысяч гривен "отката" за заключение с ней договора о закупке работ по строительству амбулатории за госсредства.

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