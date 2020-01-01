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Топ-чиновники Донецкоблгаза растратили 500 млн грн

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Должностные лица предприятия в течение трех лет систематически переводили средства Донецкоблгаза на банковские счета юридических лиц. Сумма ущерба составила свыше 520 млн грн.
Должностные лица растратили 522 790 000 гривен
Должностные лица растратили 522 790 000 гривен
gp.gov.ua

В отношении финансового директора и экс-начальника Краматорского подразделения ОАО Донецкоблгаз сотрудники Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт. Должностные лица обвиняются в растрате средств предприятия в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба ведомства.

"Расследованием установлено, что в период 2017-2020 годов финансовый директор Донецкоблгаз и бывший начальник его структурного подразделения с прямым умыслом и по предварительному сговору между собой и другими лицами, систематически осуществляли безосновательный и противоправный пересчет денежных средств с банковских счетов ОАО Донецкоблгаз на банковские счета юридических лиц", - говорится в сообщении.

В итоге своими действиями они нанесли ущерб на сумму 522 790 000 гривен.

Ранее в Офисе Генпрокурора сообщили о раскрытии дела о резонансом похищении главы ЗАО Нефтегаздобыча, которое произошло в 2012 году.

Также добавим, что чиновник Львовской ОГА получил 365 тысяч гривен "отката" за заключение с ней договора о закупке работ по строительству амбулатории за госсредства. 

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Теги: Украина, Генпрокуратура, суд, растрата госсредств
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Источник: korrespondent.net

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