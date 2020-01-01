Подозреваемая в избиении детей детский стоматолог работала без лицензии. Это следует из сообщения Минздрава.

Стоматолог Инна Кравчук, которую подозревают в избиении детей, не имела разрешения на практику по специальности детская стоматология. Об этом говорится в ответе Минздрава на депутатское обращение нардепа от Европейской солидарности Яны Зинкевич, которая в четверг, 4 марта, обнародовала его на своей странице в Facebook.

"Во время проведения проверки информации ... было установлено, что по данным Лицензионного реестра Минздрава у физического лица-предпринимателя Кравчук И.А. отсутствует разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности детская стоматология", - говорится в документе Минздрава.

В ведомстве также отметили, что для подтверждения факта нарушения практики необходимо провести внеплановую проверку. Министерство обратилось в Государственную регуляторную службу для согласования этой проверки.

Cмотрите фотогалерею: Скандальная стоматолог из Ровно не имела лицензии

Напомним, что в Ровно стоматолог во время лечения избивала детей. В сети появились видео, на котором врач избивает, душит и запугивает маленьких пациентов. Вскоре против нее открыли пять дел за избиение детей. С заявлениями в полицию обратились сразу несколько родителей, которые узнали своих детей на опубликованных видео в избиениями. Между тем, скандальная стоматолог продолжает работать.

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