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Выступившего на русском депутата из Харькова исключили из фракции

Комментариев: 4
Депутат облсовета отказался общаться на сессии на украинском и был наказан фракцией. Его исключили в тот же день.
Оперативно и адекватно - Поздняков
Оперативно и адекватно - Поздняков
ru.wikipedia.org

Депутата Харьковского областного совета от партии Европейская Солидарность Александра Дорошенко, который отказался во время выступления на внеочередной сессии перейти на государственный язык, исключили из фракции. Об этом сообщил глава ОО Свитанок Вадим Поздняков в Facebook.

"Европейская Солидарность - Харьковщина исключила депутата Дорошенко из фракции за нарушение Закона о языке для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата. Оперативно и адекватно отреагировали", - отметил Поздняков.

Напомним, 4 марта Дорошенко выступал на русском языке, а на просьбу перейти на украинский ответил, что будет говорить на том языке, на котором увереннее себя чувствует.

Глава организации ЕС-Харьковщина Ирина Фриз заявила, что депутат или будет исключен из фракции или же его отправят на курсы изучения украинского языка.

Добавим, что почти две трети украинцев поддерживают обслуживание на украинском языке.

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Теги: Украина, ЕС, Языковой вопрос, Русский язык, Харьков, депутат, Партия, украинский язык
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Жеральд    04.03.2021, 22:43
Оценка:  +2
Жеральд
правильно зробили,нехай поважає Закон і українців
SAId    04.03.2021, 22:41
Оценка:  0
SAId
в кацапской думе сколько угодно...
vweasswerq    04.03.2021, 22:30
Оценка:  -23
vweasswerq
Это ли не дискриминация по языковому признаку?
SAId    04.03.2021, 22:33
Оценка:  0
SAId
нет..
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