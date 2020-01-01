На COVID-прививку согласны менее 20% бойцов ООС

В настоящее время вакцинированы 772 военных из семи тысяч, которые дали согласие на вакцинацию.

За неделю с начала вакцинации привились 884 военных Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Из 40 тысяч человек личного состава в зоне операции Объединенных сил семь тысяч согласны вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим в эфире телеканала Украина 24 в четверг, 4 марта.

"Есть отказы среди бойцов. Я считаю, что такая ситуация сложилась вследствие политизации вакцинальной кампании. Если взять от количества военнослужащих в зоне ООС, то с 40 тысяч только семь тысяч дали согласие", - отметил Олим.

Из них прививки уже получили 772 человека, информировал эпидемиолог.

"В настоящее время 884 человека вакцинированы, из них в зоне ООС вакцинированы 772 человека - это 12% из тех семи тысяч человек, которые дали согласие на вакцинацию", - уточнил Олим.

Напомним, COVID-вакцинация в зоне ООС началась 25 февраля. Первая партия индийского препарата CoviShield в количестве 7200 доз была доставлена в 66-й военный госпиталь.

Украинские знаменитости привились в прямом эфире

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet