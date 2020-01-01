На Харьковщине из-за незаконной вырубки леса под суд пойдут 15 человек

Жители трех областей разработали схему незаконной порубки деревьев на территории Харьковской области и занимались незаконной деятельностью в течение двух лет.

В Харьковской области в деле о незаконной вырубке на скамье подсудимых окажутся 15 человек, включая четверых полицейских. Их противоправная дейтельность нанесла государству убытков на 3,2 млн грн, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, в течение 2018-2020 годов жители Харьковской, Сумской и Черниговской областей разработали схему незаконной порубки деревьев на территории Валковского и других районов Харьковской области. К этой деятельности они привлекли работников органов полиции. Правоохранители систематически "крышевали" деятельность "черных лесорубов" - сопровождали автотранспорт, перевозящий незаконно срубленную древесину, предоставляли служебную информацию о запланированных мероприятиях, направленных на выявление и предупреждение совершения преступлений", - говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертизы государству был установлен ущерб на сумму 3,2 млн грн.

Как сообщает ведомство, Харьковской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении шести членов организованной группы по факту незаконной порубки леса (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины) и девяти их пособников, среди которых четверо полицейских (ч.5 ст. 27, ч. 4 ст.246 УК).

Как сообщалось ранее, полковник полиции вымогал у предпринимателя, занимавшегося лесозаготовками, 40 тыс. грн за то, чтобы его бизнес и дальше продолжал работать.

Добавим, на Львовщине лесорубы избили и привязали к авто активиста. Он пытался снять на телефон вырубку леса.



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