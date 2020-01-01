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В зоне ООС за день восемь обстрелов

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Украинская сторона СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "тишина".
ВСУ открывали ответный огонь
ВСУ открывали ответный огонь
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Позразделения сепаратистов восемь раз нарушили режим прекращения огня с начала субботы на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает в вечерней сводке пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Все нарушения были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Так, вблизи населенного пункта Опытное, незаконные вооруженные формирования осуществили несколько выстрелов из 82 мм минометов и стрелкового оружия, а неподалеку Марьинки открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе населенного пункта Пески был совершен прицельный обстрел в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе ООС отметили, что военнослужащие ВСУ открывали ответный огонь.

"С целью немедленного прекращения огня УС СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "тишина"", – добавили в штабе.

Напомним, за сутки 5 марта сепаратисты совершили семь обстрелов по украинским позициям. Ранение получил один боец ВСУ.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, новости Донбасса, перемирие, Операция объединенных сил, ООС
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Источник: korrespondent.net

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