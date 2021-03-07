Полиция возбудила дело против Донецкоблгаза – глава Донецкой ОГА

Подача газа была прекращена, несмотря на похолодание до семи градусов мороза и в нарушении постановления Кабмина. Полиция квалифицировала это как самоуправство.

В Донецкой области полиция открыла уголовное производство против ПАО Донецкоблгаз за прекращение подачи газа. Дело открыто по ст. 356 КК Украины - Самоуправство. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

"Такой был ответ правоохранителей на самоуправные действия частного акционерного общества Донецкоблгаз, которое, в нарушение постановления Кабмина и условия меморандума (подписанного правительством, НКРЭП, Нафтогазом и мэрами украинских городов 9 февраля), вопреки прогнозируемому снижению температуры воздуха до -7 градусов, безосновательно перекрыло газоснабжения 59 котельных областного коммунального предприятия Донецктеплокоммунэнерго", - написал Кириленко.

Он отметил, что областное коммунальное предприятие эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом 3 048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекта другой инфраструктуры.

"Самоуправные действия Донецкоблгаза угрожали жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления", - отметил глава области.

Он добавил, что газоснабжение в котельных было возобновлено.

Напомним, Донецкая область осталась без тепла из-за задолженности в 1,5 млрд гривен.



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