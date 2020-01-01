В честь Международного женского дня в Одессе провели традиционную акцию - приветствовали одесситок цветами и хорошим настроением в праздничном троллейбусе.

В Одессе сегодня, 8 марта, в одном из троллейбусов женщинам вручали розы и возили бесплатно. Об этом сообщили в КП Одесгорэлектротранс.

Сообщается, что в троллейбусе №9 всем вошедшим женщинам дарили цветы и поздравляли с праздником. Розы вручали на остановках, когда пассажирки заходили в салон.

"Троллейбус БКМ-321 с Сергеем Гончаром за рулем отправился с разворотного круга на улице Инглези по маршруту №9. Одесситки, разумеется, такого не ожидали, но воспринимали подарки и внимание с удовольствием", - сообщили на предприятии.

Как отметил зам директора КП Омет Александр Коваль, подобная акция проводится уже не первый раз, главная ее задача - подарить женщинам ощущение праздника.

Cмотрите фотогалерею: В троллейбусе Одессы женщинам дарили цветы

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем 8 марта.

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