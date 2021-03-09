Посол Израиля требует отменить присвоение тернопольскому стадиону имени Шухевича
Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского горсовета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Об этом он написал в Facebook.
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“Мы требуем немедленной отмены этого решения“, - написал посол.
Напомним, 5 марта депутаты Тернопольского горсовета приняла решение о присвоении названия городскому стадиону “Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича“.
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Ранее Джоэль Лион осудил марш, посвященный годовщине дня рождения Степана Бандеры, который состоялся 1 января 2021 года в Киеве.
“Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Пришло время Украине примириться со своим прошлым“, - сказал посол.
Ого! Может еще и ножкой топнул? А он не хочет рассказать о "подвигах" Розалии Землячки?