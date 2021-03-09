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Посол Израиля требует отменить присвоение тернопольскому стадиону имени Шухевича

Комментариев: 5
Он также осудил соответствующее решение Тернопольского горсовета.
Джоэль Лион
Джоэль Лион
facebook.com/IsraelinUkraine/

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского горсовета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Об этом он написал в Facebook.

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“Мы требуем немедленной отмены этого решения“, - написал посол.

Напомним, 5 марта депутаты Тернопольского горсовета приняла решение о присвоении названия городскому стадиону “Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича“.

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Ранее Джоэль Лион осудил марш, посвященный годовщине дня рождения Степана Бандеры, который состоялся 1 января 2021 года в Киеве.

“Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Пришло время Украине примириться со своим прошлым“, - сказал посол.

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Теги: посол, Израиль, Украина, Лион, стадион, Шухевич
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Комментариев (5)
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Путин-Xyйло    09.03.2021, 17:49
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Не терплю антисемитизм и евpeев!
ВосставшийИзБана    09.03.2021, 17:28
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
“Мы требуем немедленной отмены этого решения“

Ого! Может еще и ножкой топнул? А он не хочет рассказать о "подвигах" Розалии Землячки?
Путин-Xyйло    09.03.2021, 18:05
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Типичный случай вмешательства во внутренние дела! Посла плохо учили или воспитывали? Или мало посылали.
Брюква_и_Клюква    09.03.2021, 17:23
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Этот пейсатый хасид может что-то требовать в своем кибуце. Местная община в Украине имеет полное право называть стадионы как ей вздумается.
Woodbrother    09.03.2021, 17:20
Оценка:  -1
Woodbrother
Джоэль Лион -типичный рашист. Лучше бы он извинился за преступления еврейских комиссаров во время голодомора. От их рук погибло свыше 8,0 миллиона украинцев.
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