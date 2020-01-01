В ОРДЛО блокируют урегулирование ситуации на Донбассе - Кравчук

Ситуация вдоль линии фронта остается напряженной, нарушается режим прекращения огня, есть раненые и погибшие, сообщил Кравчук.

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) продолжают блокировать решения вопросов мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом во вторник, 9 марта, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в комментарии телеканалу Дом.

"Мы получили информацию, что отрядам "народной милиции "ДНР" дано разрешение подавлять огневые точки и стрелять на упреждение. Я этот вопрос официально поставил на заседании ТКГ. Спросил, не является ли это началом нивелирования, отмены принятого 22 июля прошлого года документа о всеобщей "тишине"? На этот вопрос я ответа не получил", - сказал Кравчук.

По его словам, представители России и подконтрольных ей террористов из ОРДЛО пытались объяснить происходящее тем, что "это дескать ответ на какие-то внешние факторы". При этом не уточнили, что имелось в виду под "внешними факторами".

Кравчук считает, что представители ОРДЛО в переговорном процессе ищут причины для того, чтобы, во-первых, отменить неудобные или невыгодные для них решения.

"Во-вторых, заблокировать любые шаги, которые постепенно могли бы привести к миру на Донбассе. То, что блокируются контрольно-пропускные пункты, что блокируется обмен удерживаемыми лицами, блокируются многие гуманитарные, экологические проблемы. Таких проблем много, а они касаются жизни людей - их здоровья, пенсий, вообще отношений с родственниками. Всё это блокируется", - перечислил он.

Леонид Кравчук также сообщил, что ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы, согласно плану, состоится 17 марта.

Напомним, Украине не остается никакого другого варианта, чтобы защитить свое будущее и независимость, как стать членом НАТО, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet