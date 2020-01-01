В штабе ООС показали, как военных прививают от коронавируса

Накануне в городе Часов Яр Донецкой области военнослужащие вакцинировались в местном госпитале.

С начала вакцинальной кампании на Донбассе прививки от коронавируса получили около четырех тысяч украинских военных из состава Объединенных сил. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что в целом в зоне проведения операции Объединенных сил работают десять бригад по вакцинации, каждая из которых оснащена всем необходимым для перевозки препаратов и проведения прививочной сессии.

Накануне в городе Часов Яр Донецкой области военнослужащие вакцинировались в местном госпитале.

Как рассказали в штабе, сам процесс проходил в несколько этапов.

"Сначала желающие сделать прививку измеряют температуру, после чего заполняют анкету, в которой должны указать данные о своем состоянии здоровья. Само вакцинирование длится несколько секунд", - информировали в штабе.

Далее за бойцами в течение 30 минут наблюдали медики. Подчеркивается, что поствакцинальных осложнений у привитых не наблюдалось.

Напомним, вакцинировать военных от коронавируса в зоне ООС начали 25 февраля. ВСУ получили от Минздрава 14 тысяч доз препарата Covishield.

Как сообщал главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим, на COVID-прививку согласны менее 20% бойцов ООС - семь тысяч человек.

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