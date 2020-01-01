На заседании СНБО обсудили гособоронзаказ

В Офисе президента заслушали доклад о состоянии расследования дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности и нарушении воинской присяги.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) были рассмотрены восемь вопросов, среди которых выполнение гособоронзаказа на текущий год. Об этом сообщается на сайте главы государства в четверг, 11 марта.

"Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание СНБО, на котором были рассмотрены вопросы государственного оборонного заказа на 2021, национализации АО Мотор Сич и продолжение действия ограничительных мер в отношении ряда банков с российским капиталом", – говорится в сообщении.

Также была утверждена Стратегия деоккупации и реинтеграции в Украине временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Это будет открытый документ. Все смогут с ним в ближайшее время ознакомиться. Кроме того, мы решили на заседании СНБО, что Стратегия деоккупации Крыму будет иметь официальный перевод на английский язык, и все наши партнеры получат этот документ в ближайшее время", – сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В этом контексте СБУ поручено изучить обстоятельства голосования депутатами Верховной Рады 27 апреля 2010 так называемых Харьковских соглашений о возможной госизмене.

Кроме того, участники заседания заслушали доклад о состоянии расследования дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности и нарушении воинской присяги.

Также СНБО продолжил еще на три года применения персональных, экономических и других ограничительных мер в отношении двух российских банков, которые действовали с 2019 года и срок применения которых истекает 19 марта 2021.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о состоянии выполнения решения Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта 2018 О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиастроения, введенного в действие указом президента 6 марта 2018 № 58.

Как сообщил Алексей Данилов, СНБО принял решение, что предприятие Мотор Сич в ближайшее время законно будет возвращено в собственность украинского государства.

Также Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел инициативу по публикации на следующем заседании комплексного отчета председателя Государственной службы геологии и недр Украины относительно использования недр государства.

Решением СНБО сегодня создан Центр противодействия дезинформации. По словам Алексея Данилова, он начинает работать со следующего вторника. Он будет располагаться в ситуационном центре СНБО на улице Банковой. К его работе будут привлечены разведчики, представители министерств и ведомств.

"Это будет отдельный Центр, построенный по такому же принципу, как Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО и Комитет по вопросам разведки, работающий при Аппарате СНБО. У Центра противодействия дезинформации будет отдельный руководитель, который будет назначаться указом президента", – отметил секретарь СНБО.

Была рассмотрена ситуация о прекращении ОАО Донецкоблгаз поставок природного газа потребителям Донетчины в зимний период, в частности населению и предприятиям тепловой генерации.

"Из исследования, которое мы провели в Аппарате СНБО, выяснилось, что владельцами Донецкоблгаза есть две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге. По ним будет проведена соответствующая проверка, и в случае выявления тех или иных нарушений Донецкоблгаз будет возвращен в государственную сферу управления ближайшее время", – сказал Данилов.

Также рассматривался вопрос усиления борьбы с организованной преступностью, которая контролирует незаконное перемещение контрафактных подакцизных товаров с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. На следующем заседании соответствующие службы должны предоставить доклад по этому вопросу.

"Должны поставить точку в этом сложном вопросе. Есть три табачные фабрики, расположенные на оккупированных территориях, и другие предприятия, производящие подакцизные товары, в обход всех возможных границ попадают в Украину. Должны положить этому конец", – пояснил секретарь СНБО.

Ранее в СНБО заявили, что не знают о наступлении на Донбассе. Так Алексей Данилов отреагировал на заявления сепаратистов о том, что якобы ВСУ готовят наступление на следующей неделе.

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