Нацбанк назвал причины роста цен в Украине

В Украине более существенно, чем ожидалось ранее, подорожали некоторые продукты и топливо.

В Украине в феврале 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 7,5%. Об этом сказано в комментарии НБУ относительно инфляции в четверг, 11 марта.

В частности, в феврале увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 7,2% г/г). Один из ключевых факторов ускорения цен в соответствующей группе товаров стал дальнейший перенос эффектов от низких прошлогодних урожаев в Украине и в мире - продолжило стремительно дорожать подсолнечное масло и продукты его переработки.

В то же время темпы подорожания непродовольственных товаров остались на уровне предыдущего месяца (2,6% г/г) - замедлилось повышение цен на фармацевтическую продукцию, автомобили, а также углубилось падение цен на товары для личного ухода, средства для чистки и игрушки, но ускорился рост стоимости бытовой техники, мебели, ювелирных изделий и замедлилось падение цен и на домашний текстиль электронику. Снижение цен на одежду и обувь замедлилось.

Темпы роста стоимости услуг незначительно ускорились (до 6,9% г/г). Усиление потребительского спроса и увеличение производственных затрат, в том числе на оплату труда, ускорили удорожание услуг заведений общественного питания, туристических, финансовых и медицинских услуг, а также аренды жилья и водительских курсов. Однако замедлилось подорожание кабельного телевидения и интернета.

Также рост цен на сырые продукты питания ускорился (до 9,7% г/г). Из-за сокращения производства и увеличения стоимости кормов значительно подорожало мясо, в первую очередь курятина и говядина, а также молоко и яйца. В связи с высокими мировыми ценами и плохими урожаями сахарной свеклы и пшеницы ощутимо подорожали сахар и мука. Из-за сокращения запасов быстрее дорожали яблоки, а цены на бананы возобновили рост вслед за ростом импортных цен из-за неурожая в основных странах-производителях. Замедлилось удешевление овощей борщового набора из-за уменьшения их запасов.

В свою очередь рост административно регулируемых цен ускорился (до 12,1% г/г). Цены на алкоголь продолжили расти, в частности, из-за повышения минимальных цен на игристые вина в январе. Несмотря на дальнейшее снижение тарифов газоснабжающими компаниями, темпы роста стоимости природного газа увеличились за счет эффекта низкой базы сравнения. Подорожание газа в предыдущие периоды повлияло на стоимость горячей воды и отопления.

Наконец, рост цен на топливо возобновился (на 4,4% г/г по сравнению с падением на 4,7% г/г в январе) из-за повышения мировых цен на нефть и сохранения высокого спроса со стороны населения.

Напомним, что ранее Украина потеряла 1% валютных резервов за месяц. За два месяца 2021 года международные резервы Украины сократились почти на 600 миллионов долларов.

Также сообщалось, что объем переводов в Украину упал в начале года. В первый месяц года из-за рубежа в Украину перевели менее 900 миллионов долларов - падение на 8,7%.

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