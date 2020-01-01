В Хмельницкой области семь человек пострадали в ДТП

На дороге Красилов-Староконстантинов столкнулись рейсовый автобус Mercedes Sprinter и Mazda CX-7.

Среди пострадавших два водителя и пять пассажиров маршрутки Нацполиция Украины

В Хмельницкой области произошла дорожная авария с участием мршрутки. Пострадали семь человек, сообщает региональное управление ГСЧС в пятницу, 12 марта..

Указано, что на дороге Красилов-Староконстантинов вблизи села Мотрунки Красиловского района столкнулись рейсовый автобус Mercedes Sprinter и Mazda CX-7. На месте спасатели предоставили помощь водителю автобуса.

"Всего в результате аварии травмированы семь человек, среди которых два водителя и пять пассажиров рейсового автобуса. Обстоятельства, которые привели к ДТП, выясняют правоохранители", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что 11 марта в Харьковской области произошло три ДТП, в которых погибли четыре человека.

Также стало известно, что в Василькове Киевской области легковой автомобиль столкнулся с военным самолетом. Произошел пожар, но никто не пострадал.

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