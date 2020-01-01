Зеленский подписал закон о ветеринарной медицине

Внедрение закона будет способствовать улучшению ветеринарно-санитарной и эпизоотической ситуации в Украине.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует законодательство в области ветеринарной медицины и соответствующий положениям Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 12 марта.

Указано, что закон О ветеринарной медицине №1206-IX был принят парламентом 4 февраля этого года. Этот документ определяет основы деятельности в сфере охраны здоровья животных, ветеринарной практики, производства и применения ветеринарных препаратов, а также обращения побочных продуктов животного происхождения.

Закон предусматривает лицензирование производства и импорта ветеринарных лекарственных средств, а также государственной регистрации производства ветеринарных лекарственных средств, их обращения и применения.

Таким образом, создается комплексная и удобная в пользовании законодательная основа для ветеринарно-санитарных мероприятий, которая соответствует положениям Соглашения об ассоциации с ЕС.

Внедрение этого закона будет способствовать улучшению ветеринарно-санитарной и эпизоотической ситуации в Украине, повышению эффективности государственного управления системой ветеринарной медицины, улучшению условий хозяйствования в отрасли животноводства, наращиванию экспорта живых животных, продуктов животного происхождения и ветеринарных препаратов из Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через два года со дня вступления его в силу. Также предусматриваются переходные периоды со дня введения закона в действие.

Напомним, в начале марта в Украине расширили Красную книгу, внеся в нее 171 новый вид животных. Это было сделано впервые за 12 лет.

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