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Зеленский рассказал об итогах заседаний СНБО

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Украина "дала сдачи", приняв резонансные решения на заседаниях СНБО. В ближайшем будущем граждане вновь увидят решительные действия по недопущению раскола страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подвел итоги заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он признал, что решения оказались резонансными.

"Сегодня я подведу промежуточные итоги, расставлю точки над "і" и простым языком объясню вам - нашим гражданам, что происходит", - заявил Зеленский.

Решения, принятые на заседаниях СНБО, глава государства охарактеризовал так: "Украина дает сдачи".

"Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного – справедливости... Пока мы с вами верили, что справедливость есть … некоторые присваивал себе государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы, а также, как оказалось, Конституционный суд", - подчеркнул президент.

Он напомнил об одном из своих ключевых обещаний - восстановление справедливости в Украине.

Зеленский подчеркнул, что, прежде всего, были пресечены попытки расколоть Украину с помощью пропаганды и дезинформации.

Также он рассказал о государственной Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, о реакции Украины на санкции Соединенных Штатов Америки в отношении бывших владельцев ПриватБанка.

"Все это - далеко не полный перечень шагов, предпринятых государством в последнее время. И далеко не окончательный список мероприятий, которые будут приняты государством в недалеком будущем", - резюмировал Зеленский.


 

Напомним, СБУ открыла дело по Харьковским соглашениям. Расследовать обстоятельства голосования нардепами за Харьковские соглашения СБУ поручил СНБО.

Также на заседании СНБО обсуждали гособоронзаказ. В Офисе президента заслушали доклад о состоянии расследования дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности и нарушении воинской присяги.

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Теги: Украина, президент, СНБО, заседание, итоги, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Нинізосереджений    12.03.2021, 22:10
Оценка:  -22
Нинізосереджений
На словах"дала сдачи".А на ділі це черговий постріл самим собі у яйця.Бо всі ці"підозри у держзраді"-не більш ніж тявкання псів.Вся ця"собача музика"розсиплеться у судах.Бо доказів у ціх псів немає жодного.
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