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В Киеве начинается съезд Слуги народа

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Народные депутаты ожидают, что на партийное собрание приездет и президент Владимир Зеленский.
Участников съезда пропускают через металлические рамки
Участников съезда пропускают через металлические рамки
t.me/stranaua

Возле КВЦ Парковый в Киеве, где сегодня состоится съезд партии Слуга народа, собираются нардепы. Их пропускают в помещение по пропускам, ожидается приезд Зеленского. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает Политика страны.

Отмечается, что территорию выставочного центра усилили полицией и Нацгвардией.

Внутри помещения стоят металлические рамки, дежурят сотрудники управления государственной охраны.

Ранее в эфире одного из телеканалов депутат фракции Евгения Кравчук заявила, что на съезде ожидается президент Владимир Зеленский. При этом она отметила, что изменения в руководстве Слуги народа не запланированы.

"Я не исключаю, что они будут позже, после съезда. Но на самом съезде каких-то таких отставок, как вы говорите, я думаю, что не будет. Но ожидаем приезд президента на завтрашний съезд, хотелось бы услышать, как он видит дальнейшую работу большой команды", - уточнила Кравчук.

 

 
Ранее сообщалось, что на съезде планируют обсудить новый устав партии. Также на съезде планировалди обсудить устав и доктрину партии.

Перед этим стало известно, что партию Слуга народа лишили госфинансирования. В отчетах партии нашли признаки уголовных преступлений. В партии уверены, что после дачи объяснений финансирование будет возобновлено.

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Теги: Партия, съезд, Владимир Зеленский, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Свидома-Погань    13.03.2021, 11:32
Оценка:  -24
Свидома-Погань
Все ждут Путина.
П    13.03.2021, 12:13
Оценка:  +1
П
Черти его в аду ждут.
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