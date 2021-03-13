В Киеве начинается съезд Слуги народа
Возле КВЦ Парковый в Киеве, где сегодня состоится съезд партии Слуга народа, собираются нардепы. Их пропускают в помещение по пропускам, ожидается приезд Зеленского. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает Политика страны.
Отмечается, что территорию выставочного центра усилили полицией и Нацгвардией.
Внутри помещения стоят металлические рамки, дежурят сотрудники управления государственной охраны.
Ранее в эфире одного из телеканалов депутат фракции Евгения Кравчук заявила, что на съезде ожидается президент Владимир Зеленский. При этом она отметила, что изменения в руководстве Слуги народа не запланированы.
"Я не исключаю, что они будут позже, после съезда. Но на самом съезде каких-то таких отставок, как вы говорите, я думаю, что не будет. Но ожидаем приезд президента на завтрашний съезд, хотелось бы услышать, как он видит дальнейшую работу большой команды", - уточнила Кравчук.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве начинается съезд Слуги народа
Перед этим стало известно, что партию Слуга народа лишили госфинансирования. В отчетах партии нашли признаки уголовных преступлений. В партии уверены, что после дачи объяснений финансирование будет возобновлено.
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