Зеленский назвал сверхважные для Украины законы

Глава государства призвал сосредоточиться на тех обещаниях, которые он и партия Слуга народа давали во время предвыборной кампании.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины сейчас сверхважными являются законы, необходимые для завершения земельной реформы, децентрализации, введения народовластия, а также для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции. Об этом он рассказал в субботу, 13 марта, во время выступления на съезде партии Слуга народа.

"Сегодня для Украины сверхважными являются законы, которые закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие. Законы, необходимые для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции, восстановления справедливости и выполнения всех других наших обещаний", - заявил Зеленский.

Обращаясь к членам партии Слуга народа, он отметил, что основное внимание сегодня стоит уделить не тому, что уже сделано, а тому, что пока не сделано, и сосредоточиться на воплощении этого в жизнь, улучшать скорость и эффективность.

"По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных, важных для страны вещах, на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов, голосов Слуги народа. Вам должно быть все равно, как голосуют другие партии, пусть это останется на их совести", - заявил он.

Зеленский добавил, что партия "должна быть источником инициатив, источником реформ, проектов, идей, а главное - новых профессиональных и порядочных кадров для нашей Украины".

Также он рекомендовал членам партии забыть, навсегда слова "да, но", когда речь идет об обещанном людям.

Напомним, выступая на съезде партии Зеленский пообещал, что партия избавится от "засланных казачков" и случайных людей.

Также в ходе съезда было принято решение о создании внутри партии Слуга народа политического совета и национального совета громад.

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