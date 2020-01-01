В Ровенской области подростки устроили смертельное ДТП

Автомобиль Audi А6 принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Подростки решили взять машину, чтобы покататься.

Авария произошла между селами Антоновка и Нетреба Варашского района Нацполиция Украины

В Ровенской области произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Водитель автомобиля погиб, его трое пассажиров – в реанимации. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 13 марта.

Авария между селами Антоновка и Нетреба Варашского района произошла накануне вечером. На месте следователи установили, что 16-летний водитель автомобиля Audi А6, житель села Великие Цепцевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.

В результате ДТП водитель погиб на месте. У пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравмы, а у 15-летней – открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое – жители Малых и Великих Цепцевичей, ученики местных школ, находятся в реанимации.

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч 2 ст.286 УК Украины).

Полицейские установили, что автомобиль принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего, а подростки решили взять машину, чтобы покататься.

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Ранее сообщалось, что 11 марта в Харьковской области произошло три ДТП, в которых погибли четыре человека.

Также стало известно, что в Василькове Киевской области легковой автомобиль столкнулся с военным самолетом. Произошел пожар, но никто не пострадал.

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