Россиянин пытался попасть в Украину за $2100

Теперь гражданину РФ закрыт въезд в Украину в течение трех лет, о чем составлен соответствующий протокол.

В международном аэропорту Запорожье во время оформления рейса Минск-Запорожье был обнаружен гражданин России, который нарушил порядок въезда в Крым и выезда с аннексированного полуострова. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 13 марта.

Во время оформления постановления о запрете въезда в Украину 30-летний россиянин предложил пограничнице 2100 долларов взятки за беспрепятственный пропуск через государственную границу.

Военнослужащая от неправомерного вознаграждения отказалась, сообщила мужчине об уголовной ответственности и вызвала сотрудников Нацполиции.

В действиях гражданина РФ усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ст.369 УК Украины).

Теперь россиянин не сможет попасть в Украину в течение трех лет, о чем составлен соответствующий протокол.

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Напомним, в начале марта российскую актрису и модель не пустили в Украину. Она прилетела в киевский аэропорт Борисполь. Женщина неоднократно отдыхала в Крыму, незаконно туда въезжая. За нарушение порядка въезда-выезда на полуостров ей запретили въезд в Украину на три года.

А 22 февраля пограничники запретили на три года въезд в Украину российскому актеру. Он в 2017 году также ездил в аннексированный Крым.

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