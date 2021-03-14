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СМИ выяснили, почему Байден не звонит Зеленскому

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В США считают, что отсутствие переговоров может быть связано с проблемами борьбы с коррупцией в Украине.
Джо Байден после вступления в должность пока так и не провел переговоры с Владимиром Зеленским
Джо Байден после вступления в должность пока так и не провел переговоры с Владимиром Зеленским
 
Американское издание The Washington Post считает, что администрация нового президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с Владимиром Зеленским, ожидая от президента Украины больших усилий в борьбе с коррупцией, ряда реформ и поддержки уголовных обвинений против бизнесмена Игоря Коломойского.
 
"Новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повальной коррупцией в его собственной стране, что жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения ее хрупкой независимости от России", - говорится в редакционном материале The Washington Post.
 
 
Издание напоминает, что Международный валютный фонд приостановил выплаты Украине по кредитному соглашению на 5 миллиардов долларов. 
 
В статье упоминается о том, что в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в феврале госсекретарь США Энтони Блинкин "подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ".
 
На прошлой неделе администрация США ввела санкции в отношении Игоря Коломойского, "посылая недвусмысленный месседж в отношении своих ожиданий".
 
Издание считает, что Зеленский "пытается ответить Байдену". В частности, упоминаются санкции СНБО в отношении трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком, попытка провести судебную реформу через парламент и уголовные дела против бывших руководителей Приватбанка.
 
Также отмечается, что Офис Зеленского опубликовал заявление в ответ на санкции США, в котором говорится, что "Украина благодарна всем своим партнерам за поддержку" в "битве с олигархами".
 
Напомним, что после вступления в должность президента США Байден общается с лидерами иностранных государств. Переговоров с президентом Украины до сих пор не было.
 
США приветствуют, инициированное Киевом, создание Крымской платформы, которая направлена на возвращение аннексированного полуострова Украине.
 
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Теги: Украина-США, Байден, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МиxасьUA    14.03.2021, 21:59
Оценка:  -21
МиxасьUA
Разве Байден звонит своим собакам и прочим своим животным?Нет.Поэтому и вопросов не должно быть.
Брюква_и_Клюква    14.03.2021, 21:04
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Джо позвонит после вагнергейта. Но отвечать будет некому
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