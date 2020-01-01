Украина готова реагировать на военные провокации РФ - Минобороны

Украина готова предотвратить любую эскалацию со многих направлений, заявил заместитель министра обороны Украины.

Украина готова предотвратить любые дальнейшие военные провокации Российской Федерации против собственного суверенитета и территориальной целостности,заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко. Об этом в понедельник, 15 марта, пишет Укринформ.

Об этом он заявил во время виртуальной дискуссии под эгидой брюссельского Центра европейской политики (ЕРС), которая была посвящена седьмой годовщине со дня незаконной оккупации Россией Крыма,

"Украина готова предотвратить любые дальнейшие угрозы для нашей территориальной целостности и суверенитета. Мы все понимаем, какой боевой потенциал имеет Россия и какие военные силы она уже сосредоточила на оккупированном полуострове. Но, в то же время, мы делаем все, что можем, путем военных мероприятий и с использованием национальных ресурсов, чтобы предотвратить любое проявление дальнейшей агрессии с южного направления в сторону Украины. Мы осуществим все адекватные меры для того, чтобы защитить украинский народ и украинскую землю", - отметил Петренко.

Он подчеркнул, что Украина осознает, какова концентрация российских войск в оккупированном Крыму и какова концентрация таких сил на континентальной части России, которые потенциально могут быть использованы для угрозы национальным интересам Украины и ее безопасности, если в Кремле будет принято такое политическое решение.

Напомним, вооруженные силы Украины получили первые опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ Нептун.

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