Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно, сколько заработали на платных камерах СИЗО

Комментариев: 0
Все деньги от платных камер направляют на ремонт бесплатных камер следственных изоляторов.
На платных камерах СИЗО заработали почти 2,8 миллиона гривен
На платных камерах СИЗО заработали почти 2,8 миллиона гривен
Denis Malyuska / Facebook

Следственные изоляторы в Украине заработали 2795326 гривен на платных камерах с улучшенными бытовыми условиями. Об этом сообщает Минюст во вторник, 16 марта.

Все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта на платных камерах, направляют на ремонт бесплатных камер следственных изоляторов, подчеркнули в Минюсте.

По состоянию на начало марта обновлено 39 бесплатных камер на 280 мест.

Ранее омбудсмен заявила, что в Киевском СИЗО заключенные спят по очереди из-за нехватки мест. Арестованные, по данным правозащитников, живут в антисанитарных условиях, а их права систематически нарушаются.

Позже прокуратура занялась нарушениями в Киевском СИЗО. В прокуратуре подтвердили грубые нарушения в следственном изоляторе и заявили, что держат дело на контроле.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минюст, Минюст Украины, СИЗО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь