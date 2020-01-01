Стало известно, сколько заработали на платных камерах СИЗО
Следственные изоляторы в Украине заработали 2795326 гривен на платных камерах с улучшенными бытовыми условиями. Об этом сообщает Минюст во вторник, 16 марта.
Все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта на платных камерах, направляют на ремонт бесплатных камер следственных изоляторов, подчеркнули в Минюсте.
По состоянию на начало марта обновлено 39 бесплатных камер на 280 мест.
Ранее омбудсмен заявила, что в Киевском СИЗО заключенные спят по очереди из-за нехватки мест. Арестованные, по данным правозащитников, живут в антисанитарных условиях, а их права систематически нарушаются.
Позже прокуратура занялась нарушениями в Киевском СИЗО. В прокуратуре подтвердили грубые нарушения в следственном изоляторе и заявили, что держат дело на контроле.
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