В Украине изменят план COVID-вакцинации: кого включат

Вакцинация в нашей стране началась 24 февраля.

В Украине могут изменить план вакцинации от коронавируса и включить в него работников критически важных предприятий. Такое заявление в ходе “Часа вопросов“ к правительству в Верховной Раде сегодня сделал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает “РБК-Украина“.

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Вопрос о необходимости разработать перечень предприятий критической инфраструктуры, работников которых тоже нужно вакцинировать от коронавируса, поднял народный депутат Андрей Иванчук.

“Мои коллеги определятся по поводу предприятий, которые важны для функционирования нашего государства, и мы примем соответствующее решение об изменениях в план вакцинации“, - ответил Степанов.

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Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на утро 19 марта прививки сделали 92 714 украинцев. Один из них получил уже две дозы вакцины.

Ранее Максим Степанов заявил, что на следующей неделе в Украине начнется второй этап вакцинации от COVID-19. Заработают стационарные пункты вакцинации от коронавируса, начнут делать прививки семейным врачам.