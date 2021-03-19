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На Донбассе найдены тайники боевиков со снарядами к РСЗО "Смерч"

Комментариев: 6
СБУ обнаружила три тайника со взрывчаткой и боеприпасами боевиков.
На Донбассе найдены тайники боевиков со снарядами к РСЗО "Смерч"
© ssu.gov.ua
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На Донбассе найдены тайники боевиков со снарядами к РСЗО "Смерч"
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В Луганской области обнаружены три тайника с оружием боевиков. Как сообщает СБУ, среди прочего найдены боевые элементы реактивной системы залпового огня “Смерч“ и более 30 кг взрывчатки.

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Так, в тайнике, который был обустроен в лесополосе возле поселка Терновое в Старобельском районе, найдены 7 боевых элементов РСЗО “Смерч“ с 10 кг гексогена, а также 12 гранат РГД-5 и Ф-1. Этот схрон боевики оборудовали предположительно в 2014 году после обстрела сил АТО.

Второй тайнике был вмурован в стену заброшенного здания возле поселка Кринички того же района. Там нашли 20 кг тротила, гранатомет РПГ-22, 3 гранатометных выстрела, 5 боевых гранат и более 200 патронов.

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Наконец, третий тайник был найден в лесополосе города Рубежное. В нём обнаружились 6 противотанковых гранат РПГ-26, 9 тротиловых шашек общим весом 2 кг, 3 противопехотные мины МОН-50, 43 гранаты РКГ, Ф-1 и РГД-5 с запалами, 1 упаковка пластида, детонаторы и осветительные ракеты.

Также СБУ проверяет информацию о том, что один из схронов оборудовала диверсионно-разведывательная группа боевиков, которую считают причастной к подрыву двух мостов в Подгоровке и Евсуге в июле 2014 года.

Напомним, сепаратисты возвращаются на участок разведения. Сепаратисты активно минируют окраины Донецка, усиливают свое военное присутствие на участке разведения Золотое и блокируют работу КПВВ.

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Теги: РСЗО, схрон, оружие, боеприпасы, боевики, Донбасс, СБУ, Луганская область
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Комментариев (6)
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МаксимУм    19.03.2021, 15:33
Оценка:  +2
МаксимУм
Боеприпас от СМЕРЧА весит почти тонну... Где их прятали?
МаксимУм    19.03.2021, 15:37
Оценка:  +2
МаксимУм
Аааа боевой елемент... То фигня как и просто взрывчатка... Я то думал...)))
Strv-003-3    19.03.2021, 14:40
Оценка:  -28
Strv-003-3
Очередной высер , нахрен сепарам какие то схроны делать если они на своей территории склады имеют и как вы пишите им РФ составами оружие возит, скорее бравые ВСУшники на продажу прикопали
WTF2wtf    19.03.2021, 15:06
Оценка:  +4
WTF2wtf
Тупой фашист путинский,
ты типа не в курсе, что ваши ублюдки орудовали в 2014-м и в районах, контролируемых сейчас законными властями Украины?
Бот российских оккупантов и убийц обязан быть дебилом в реале или настойчиво косить под него, гадя с кучи рабочих аккаунтов?
WTF2wtf    19.03.2021, 15:08
Оценка:  +3
WTF2wtf
И Славянск, и Краматорск и другие населенные пункты Донбасса были под контролем путинского быдла ... сейчас живут нормальной жизнью, отстраиваются (даже железная дорога работает, в отличие от оккупированных и разоренных россией районов)
WTF2wtf    19.03.2021, 15:12
Оценка:  +3
WTF2wtf
И танки не из шахт, и гаубицы с Гардами, и Смерчи, и Буки с Осами ... и многое другое, пригнанное путинскими оккупантами из раши для ведения войны против Украины.

Оккупанты конченые ... убогие путинские последователи гитлеровского дерьма
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