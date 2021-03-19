СБУ обнаружила три тайника со взрывчаткой и боеприпасами боевиков.

На Донбассе найдены тайники боевиков со снарядами к РСЗО "Смерч"

На Донбассе найдены тайники боевиков со снарядами к РСЗО "Смерч"

В Луганской области обнаружены три тайника с оружием боевиков. Как сообщает СБУ, среди прочего найдены боевые элементы реактивной системы залпового огня “Смерч“ и более 30 кг взрывчатки.

Читай также: На границе остановили партию груза с маркировкой “ЛНР“

Так, в тайнике, который был обустроен в лесополосе возле поселка Терновое в Старобельском районе, найдены 7 боевых элементов РСЗО “Смерч“ с 10 кг гексогена, а также 12 гранат РГД-5 и Ф-1. Этот схрон боевики оборудовали предположительно в 2014 году после обстрела сил АТО.

Второй тайнике был вмурован в стену заброшенного здания возле поселка Кринички того же района. Там нашли 20 кг тротила, гранатомет РПГ-22, 3 гранатометных выстрела, 5 боевых гранат и более 200 патронов.

Читай также: Участились заявления о силовом решении конфликта на Донбассе - ОБСЕ

Наконец, третий тайник был найден в лесополосе города Рубежное. В нём обнаружились 6 противотанковых гранат РПГ-26, 9 тротиловых шашек общим весом 2 кг, 3 противопехотные мины МОН-50, 43 гранаты РКГ, Ф-1 и РГД-5 с запалами, 1 упаковка пластида, детонаторы и осветительные ракеты.

Также СБУ проверяет информацию о том, что один из схронов оборудовала диверсионно-разведывательная группа боевиков, которую считают причастной к подрыву двух мостов в Подгоровке и Евсуге в июле 2014 года.

Напомним, сепаратисты возвращаются на участок разведения. Сепаратисты активно минируют окраины Донецка, усиливают свое военное присутствие на участке разведения Золотое и блокируют работу КПВВ.