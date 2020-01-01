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Суд отказался освобождать Стерненко из СИЗО

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Судьи не увидели оснований для освобождения Стерненко из-под стражи вопреки аргументам адвокатов.
Сергей Стерненко остается под стражей
Сергей Стерненко остается под стражей
twitter.com/MovnyjDobrodij

Приморский суд Одессы в пятницу, 19 марта, отклонил ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО.

Так, сторона защиты просила суд освободить Стерненко из СИЗО на основании статьи 206 УПК Украины, которая предусматривает, что каждый судья обязан освободить лицо, находящееся под стражей на основании не вступившего в законную силу приговора.

Однако суд не увидел оснований для освобождения Стерненко из-под стражи. Поэтому активист останется в СИЗО.

Напомним, в феврале суд вынес обвинительный приговор по делу Сергея Стерненко о похищении человека. Стерненко присудили семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества.

После этого в стране прошла серия акций протеста. В частности, протестующтие забросали фаерами и петардами здание Офиса генпрокурора и потребовали освободить Стерненко и обновить судебную систему.

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Теги: суд, СИЗО, активист
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Источник: korrespondent.net

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