Степанов назвал дату поступления вакцины из Китая
В Украину первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac поступит до конца текущего месяца. Сразу же начнется вакцинация данным препаратом. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"Согласно сообщению поставщика, я имел разговор, в том числе с китайской стороной, непосредственно с послом Китая в Украине, мы должны получить вакцину, первые дозы, до конца марта. По контракту это 700 тысяч доз", - заявил Степанов за кулисами программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 19 марта.
Министр подчеркнул, что вакцина закуплена за средства государственного бюджета. После получения препарата им сразу же начнут прививать население.
Напомним, вакцину Sinovac в Украине одобрили в начале марта.
Между тем страны возобновили COVID-вакцинацию AstraZeneca. Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Болгария, объявили, что будут снова вакцинировать граждан своих стран этим препаратом.
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