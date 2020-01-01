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В отчете Ирана мало правды: Украина на ІКАО выразила свою позицию

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В документе отсутствуют ответы на важные вопросы – что именно стало причиной крушения самолета и как не допустить повторения трагедии в будущем.
Украина будет добиваться правды - Шевченко
Украина будет добиваться правды - Шевченко

Отчет Ирана о катастрофе самолета МАУ, сбитого под Тегераном в январе 2020 года,  не соответствует требованиям Чикагской конвенции. Об этом во время выступления на совете Международной организацию гражданской авиации (ІКАО) заявил представитель Украины Андрей Шевченко, сообщает МИД в Facebook.

По словам Шевченко, документ, представленный Тегераном, не дает ответ на два ключевых вопроса: что стало причиной трагедии и как этого избежать в будущем.

"Это не тот дух сотрудничества, который нужен авиационному сообществу. Как после этого снова отправлять авиарейсы в иранское небо? Как все это согласуется с принципами ІКАО? Делает ли все это гражданскую авиацию безопасной?", - сказал представитель Украины. 

Он добавил, что Украина будет добиваться правды и ответственности для Ирана – "во имя памяти о погибших и ради безопасности будущих полетов".

Напомним, лайнер был сбит двумя ракетами 8 января 2020 года во время вылета из Тегерана. В результате ракетного удара погибли все 176 человек, находящихся на борту воздушного судна.

МИД раскритиковал отчет Ирана по сбитому рейсу МАУ

Добавим, Украина настаивает на продолжении расследования. В отчете Ирана нет описания всех действий и событий, которые предшествовали трагедии.

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Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, Отчет, крушение, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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