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Россия хочет возглавить "нормандскую четверку"

Комментариев: 10
Россияне предлагают изменить формат работы переговорной площадки.
Дмитрий Козак
Дмитрий Козак
epa.eu

Россия хочет внести изменения в принципы работы так называемого “нормандского формата“, обязав Украину письменно пообещать выполнение “Минских соглашений“. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на замглавы Администрации президента РФ, курирующего “украинское направление“, Дмитрия Козака.

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Отмечается, что российский представитель уже отправил участникам “нормандской четверки“ соответствующее письмо с предложением Москвы.

Кроме того, Россия хочет изменить порядок смены председателей на переговорах по Донбассу в нормандском формате.

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“Учитывая равноправие всех участников нормандского формата, было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников“, - предлагает автор.

До сих пор председателями “нормандии“ поочередно были представители Франции и Германии.

Напомним, Ермак инициировал срочное заседание ТКГ. Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины на Донбассе, подчеркнул глава ОП.

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Теги: конфликт на Донбассе, нормандская четверка, Россия, Козак
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Комментариев (10)
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БРОКЕР_666    20.03.2021, 13:04
Оценка:  +5
БРОКЕР_666
ордынцы лишнехромосомные хотят-таки туда протащить ублюд0чных бомжар с недореспублик
Vixerunt    20.03.2021, 12:56
Оценка:  +9
Vixerunt
Как можно допускать страну-террориста которая эту война начала и продолжает поддерживать НАЗНАЧАТЬ в главе;
БРОКЕР_666    20.03.2021, 12:56
Оценка:  +4
БРОКЕР_666
а сколько на сегодняшний день надо распять мальчиков в трусиков чтобы получить 10 рабов?
vicinq    20.03.2021, 12:40
Оценка:  +12
vicinq
Зал.пу кремлевским гнидам на воротник а не возглавить вы падлы преступники убийцы оккупировали часть Украины ... росия раковая опухоль на теле земли
WTF2wtf    20.03.2021, 12:33
Оценка:  +12
WTF2wtf
Оккупанты и военные преступники из россии хотят всем командовать ... гитлер тоже хотел
иваносранковец    20.03.2021, 12:41
Оценка:  -14
иваносранковец
Тупое бандерлогское нацистское быдло скачи нах в своё галицайское село со своими высерами
WTF2wtf    20.03.2021, 12:43
Оценка:  +11
WTF2wtf
verbion,
тупой фашист из раши,
вечноскачущее быдло-многостаночник путинских военных преступников, смешавших Донбасс в оккупации с грязью и кровью,
чего шифруешься???
WTF2wtf    20.03.2021, 12:46
Оценка:  +11
WTF2wtf
Упоротый нацистский срач дешевого путинского быдла из-за поребрика никак не меняет реальности ...
Штатная геббельсовская гниль военных преступников из раши может только тупо срать в сети и скакать нахyй ...

Ихтамнет, снегирей съели, танки из шахт ... просто быдло оккупантов
иваносранковец    20.03.2021, 13:06
Оценка:  -8
иваносранковец
Тупое бандерлогское нацистское быдло скачи нах в своё галицайское село
WTF2wtf    20.03.2021, 13:13
Оценка:  +7
WTF2wtf
Почему тупой фашист из россии,
дешевое нацистское быдло оккупантов и военных преступников из раши всем лепит свои личные проблемы?
Шавка путинских оккупантов обязана быть дебилом по жизни или просто за гнилое лицемерие отморозкам и убийцам платит бюджет (за счет российских пенсионеров) ?
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