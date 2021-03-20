Россия хочет возглавить "нормандскую четверку"

Россияне предлагают изменить формат работы переговорной площадки.

Россия хочет внести изменения в принципы работы так называемого “нормандского формата“, обязав Украину письменно пообещать выполнение “Минских соглашений“. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на замглавы Администрации президента РФ, курирующего “украинское направление“, Дмитрия Козака.

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Отмечается, что российский представитель уже отправил участникам “нормандской четверки“ соответствующее письмо с предложением Москвы.

Кроме того, Россия хочет изменить порядок смены председателей на переговорах по Донбассу в нормандском формате.

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“Учитывая равноправие всех участников нормандского формата, было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников“, - предлагает автор.

До сих пор председателями “нормандии“ поочередно были представители Франции и Германии.

Напомним, Ермак инициировал срочное заседание ТКГ. Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины на Донбассе, подчеркнул глава ОП.