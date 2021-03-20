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В Чернигове грабитель молотком забил до смерти старушку

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Сначала злоумышленник пытался просто напугать жертву.
Подозреваемій задержан
Подозреваемій задержан
кадр из видео

В Черниговской области правоохранители задержали 37-летнего жителя областного центра, который 13 марта убил молотком 80-летнюю бабушку. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

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По словам задержанного, сперва он пытался напугать жертву игрушечным пистолетом, внешне похожим на настоящий. Однако женщина не испугалась, поэтому он начал бить ее молотком по голове.

“Бил с такой силой, что сломал череп. В дальнейшем, завладев денежными средствами, убийца направился в г. Чернигов, где попытался избавиться от вещественных доказательств, а после “заглушить боль“ алкоголем, приобретенным за деньги убитой бабули“, - говорится в сообщении ДУР НПУ.

Сейчас решается вопрос об отправке задержанного под арест.

Напомним, на Киевщине 19-летний парень ради наследства “заказал“ отца. Потерпевший получил 27 ножевых ранений.

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Теги: убийство, разбой, Черниговская область
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СлепойПью    20.03.2021, 16:17
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