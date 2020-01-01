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За два месяца в Украине открыто 70 дел за сексуальное насилие над детьми

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По данным детского омбудсмена, это далеко не реальное положение вещей, поскольку большинству детей стыдно сообщать о случаях насилия.
Детский омбудсмен Николай Кулеба
Детский омбудсмен Николай Кулеба
Администрация президента

На протяжении 2020 года в Украине открыто 410 уголовных дел за сексуальное насилие над детьми и еще 70 - в январе и феврале текущего года. Об этом заявил детский омбудсмен Николай Кулеба в интервью изданию hromadske.

"Если говорить о мировых исследованиях, то они указывают на то, что каждая пятая девочка страдает от сексуального насилия в возрасте до 18 лет. Это ужасная статистика и это не только Украина. Но если говорить об Украине и о тех уголовных делах, которые были заведены, то это - 410 случаев в прошлом году, 70 случаев уже за два месяца этого года", - сообщил Кулеба.

При этом он отметил, что это далеко не реальное положение вещей, поскольку большинство детей не сообщают о таких случаях - им стыдно.

По данным омбудсмена, 25% детей хотя бы раз в течение последнего года попадали в ситуацию сексуального насилия или сексуальной эксплуатации, то есть кто-то присылал им свои фотографии, предлагал встретиться, делал неприличные предложения. И все это происходило в сети.

Как считает омбудсмен, Украина должна ужесточить законодательство, чтобы защитить детей.

Напомним, в Житомирской области 47-летний мужчина насиловал свою малолетнюю крестницу. Родители девочки знали о совершении преступления в отношении своей дочери, однако никаких мер не принимали.

В Конотопе 14-летнюю девочку изнасиловали на кладбище

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Теги: статистика, омбудсмен, изнасилование детей, насилие, Насилие над детьми
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Источник: korrespondent.net

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