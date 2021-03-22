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Подразделения ГСЧС отремонтировали 1,5 тысячи домов жителей Донбасса

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Жилые кварталы населенных пунктов в зоне ООС регулярно подвергаются обстрелам со стороны боевиков российско-оккупационных формирований.
Подразделения ГСЧС работают в Донецкой и Луганской областях на ротационной основе
Подразделения ГСЧС работают в Донецкой и Луганской областях на ротационной основе
Операція Об'єднаних сил / Facebook

С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские спасатели отремонтировали более 1,5 тысячи домов мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые пострадали от обстрелов. Об этом в воскресенье, 21 марта, говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Уточняется, что в 2021 году ремонтные работы еще не начинались.

"Обычно они проводятся летом - с середины июня до второй половины августа", - говорится в сообщении. 

Согласно информации штаба ООС, в прошлом году было отремонтировано 982, а всего за время ООС - 1516 объектов. 

"Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на ротационной основе летом ремонтируют дома местных жителей в прифронтовых поселка Донетчины и Луганщины", - подчеркнули в штабе ООС. 

Ранее глава государства Владимир Зеленский на брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что в ближайшее время должно появиться понимание, когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки".
 
После этого состоялась видеовстреча политсоветников "четверки", на которой призвали соблюдать введенное прошлым летом на Донбассе перемирие.

Напомним, на Донбассе готовят туристический проект Donbass travel. Он призван показать знаковые локации свободной части Донбасса жителям ОРДЛО.

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Теги: жилье, ремонт, Донецкая область, донбасс, Луганская область, ГСЧС, ООС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Zvon33    22.03.2021, 01:06
Оценка:  0
Zvon33
Им помимо работы за это платят?! Или снова всем всё должны?!
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