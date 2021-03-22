Подразделения ГСЧС отремонтировали 1,5 тысячи домов жителей Донбасса

Жилые кварталы населенных пунктов в зоне ООС регулярно подвергаются обстрелам со стороны боевиков российско-оккупационных формирований.

Подразделения ГСЧС работают в Донецкой и Луганской областях на ротационной основе Операція Об'єднаних сил / Facebook

С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские спасатели отремонтировали более 1,5 тысячи домов мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые пострадали от обстрелов. Об этом в воскресенье, 21 марта, говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Уточняется, что в 2021 году ремонтные работы еще не начинались.

"Обычно они проводятся летом - с середины июня до второй половины августа", - говорится в сообщении.

Согласно информации штаба ООС, в прошлом году было отремонтировано 982, а всего за время ООС - 1516 объектов.

"Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на ротационной основе летом ремонтируют дома местных жителей в прифронтовых поселка Донетчины и Луганщины", - подчеркнули в штабе ООС.

Ранее глава государства Владимир Зеленский на брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что в ближайшее время должно появиться понимание, когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки ".

После этого состоялась видеовстреча политсоветников "четверки" , на которой призвали соблюдать введенное прошлым летом на Донбассе перемирие.

Напомним, на Донбассе готовят туристический проект Donbass travel. Он призван показать знаковые локации свободной части Донбасса жителям ОРДЛО.

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