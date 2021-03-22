Подразделения ГСЧС отремонтировали 1,5 тысячи домов жителей Донбасса
С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские спасатели отремонтировали более 1,5 тысячи домов мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые пострадали от обстрелов. Об этом в воскресенье, 21 марта, говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
Уточняется, что в 2021 году ремонтные работы еще не начинались.
"Обычно они проводятся летом - с середины июня до второй половины августа", - говорится в сообщении.
Согласно информации штаба ООС, в прошлом году было отремонтировано 982, а всего за время ООС - 1516 объектов.
"Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на ротационной основе летом ремонтируют дома местных жителей в прифронтовых поселка Донетчины и Луганщины", - подчеркнули в штабе ООС.
Напомним, на Донбассе готовят туристический проект Donbass travel. Он призван показать знаковые локации свободной части Донбасса жителям ОРДЛО.
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