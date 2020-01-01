В Харькове протестовали работники театров

Люди требуют поддержки культуры не на словах, а реального пересмотра бюджета области. В облсовете говорят, что вопрос "политизирован".

В Харькове работники театров вышли на протест под зданием ОГА с требованием должного финансирования, чтобы не возникала задолженность по зарплате. Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 22 марта.

Участники стояли с плакатами: "Боритесь - поборете", "Мы возмущены", "Отдайте честно заработанные деньги", "Театр должен быть таким, каким общество должно быть завтра", "Культура создает нацию" и другие.

Кроме того, около полутора сотен участников акции периодически аплодировали в сторону ОГА и скандировали "Где мои 16 тыщ - тыдыщ". Они также требовали, чтобы в бюджете вместо пункта "поддержка театров" было четко прописано финансирование.

"Мы требуем, чтобы было не брошенная подачка, а срочно пересмотрен бюджет. Я думаю, депутаты облсовета - если мы пересмотрим их предвыборные программы, то буквально в каждой найдем пункт о развитии и поддержке культуры. Так им надо это вспомнить, а если они не сами писали свои программы, то их самое время прочитать", - сказал заслуженный деятель искусств Украины Степан Пасичник.

Протестующие также потребовали публичного опровержения слов главы Харьковской ОГА Айны Тимчук, что средняя зарплата в театрах составляет 16,5 тысяч гривен.

Замглавы ОГА Антон Деньгуб встретился с директорами театров и затем вышел к участникам акции. Он сообщил, что на сегодня вопрос задолженности решен. При этом, по его словам, вопрос финансирования театров политизирован.

"Администрация является лишь распорядителем средств, которые выделяет областной совет. В дальнейшем еще будут сессии, будут соответствующие приниматься решения. Когда я читаю, что люди останутся без зарплаты, их выгонят из театров, у меня кровь из глаз. Это дезинформация. Я не знаю, кто накрутил людей на это", - сказал Деньгуб.

По его словам, речь идет о сокращении финансирования, но пока облсовет не согласовал потребность даже на полгода - из 73 млн выделили 54.

Наконец, насчет озвученной Айной Тимчук цифрой 16500 гривен, в ОГА пока разбираются и не готовы опровергать.

"Я не могу комментировать слова главы. Директор департамента финансов на больничном. Информация проверяется. Как только он выйдет с больничного, мы сделаем соответствующее заявление", - подытожил чиновник.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове протестовали работники театров

Напомним, что ранее под зданием Кабмина протестовали ФОПы. Лидер движения SaveФОП призвал участников протестной акции требовать встречи с премьер-министром.

Также сообщалось, что львовские шахтеры протестовали в Киеве. В столицу приехали горняки из Червонограда, которые требовали погасить задолженность по зарплатам.

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