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Долина нарциссов и древние артефакты: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 22 марта 2021 года.
Польская фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram порцию новых ярких фото
Польская фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram порцию новых ярких фото
instagram.com/veronicabielik
Cмотрите фотогалерею Долина нарциссов и древние артефакты: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 22 марта и прошедших выходных.
 
На Закарпатье выгорела Долина нарциссов. Киевлянин "нахимичил" взрыв в собственной квартире.
 
В Антарктиде полярники разбудили кита. В Китае обнаружили золотую маску и 500 артефактов. В Одессе нашли монету времен правления Золотой Орды.
 
Ратаковски показала идеальный пресс и нарвалась на критику. Элизабет Херли поделилась архивным фото.
 
Польская фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram порцию новых ярких фото.
 
В Польше попал в ДТП автобус с украинцами, есть жертвы. В Житомирской области три человека погибли в ДТП. В Тернополе при тушении огня в сауне пострадали четыре пожарных.
 
УПЦ МП провела ряд массовых мероприятий по Украине, несмотря на карантин. СБУ накрыла подпольный мини-завод по изготовлению топлива.
 

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Теги: ДТП, монета, киты, УПЦ МП, взрыв, фото дня, янтарь
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Источник: Корреспондент.net

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