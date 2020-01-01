Долина нарциссов и древние артефакты: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 22 марта и прошедших выходных.

На Закарпатье выгорела Долина нарциссов. Киевлянин "нахимичил" взрыв в собственной квартире.

В Антарктиде полярники разбудили кита. В Китае обнаружили золотую маску и 500 артефактов. В Одессе нашли монету времен правления Золотой Орды.

Ратаковски показала идеальный пресс и нарвалась на критику. Элизабет Херли поделилась архивным фото.

Польская фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram порцию новых ярких фото.

В Польше попал в ДТП автобус с украинцами, есть жертвы. В Житомирской области три человека погибли в ДТП. В Тернополе при тушении огня в сауне пострадали четыре пожарных.

УПЦ МП провела ряд массовых мероприятий по Украине, несмотря на карантин. СБУ накрыла подпольный мини-завод по изготовлению топлива.