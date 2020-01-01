ГУД подбирает компании для ремонта Офиса президента

Свои услуги по отмыванию краски из гранита уже предложили десять компаний. Стоимость их работ оценивается в 250-300 тысяч гривен.

Государственное управление делами занялось подбором компаний, которые смогут отремонтировать и отмыть здание Офиса президента и стоимость услуг которых будет наименьшей. Об этом вечером в понедельник, 22 марта, сообщила пресс-служба ОП.

Государственное управление делами избирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, причиненных здания Офиса Президента 20 марта, - указано в сообщении.

Отмечается, что свои услуги по отмыванию краски из гранита уже предложили десять компаний. Стоимость их работ оценивается в 250-300 тысяч гривен.

Кроме того, напомнили в ОП, нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, в том числе отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание.

Напомним, 20 марта у Офиса президента прошла масштабная акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Ее участники обрисовали админздание и обстреляли его из пиротехники.

Как сообщили на Банковой, протестующие нанесли зданию ОП ущерб на сумму не менее двух миллионов гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet