На курорте в Египте от COVID-19 умер украинский волонтер

На третий день отдыха Юрию Юрасюку стало плохо, его госпитализировали. Тест на коронавирус оказался положительным.

На египетском курорте Шарм-эль-Шейх от осложнений коронавирусной болезни скончался украинский волонтер, детский стоматолог из Ирпеня Юрий Юрасюк. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Египте.

Отмечается, что Юрасюк с семьей приехал на отдых в начале марта. На третий день у него начались сильный кашель и проблемы с дыханием. Мужчину госпитализировали. Тест на коронавирус оказался положительным.

Вскоре украинца подключили к аппарату ИВЛ. Однако медикам не удалось спасти волонтера - он умер 19 марта в госпитале Шарм-эль-Шейха.

"Трагическая смерть Ю. Юрасюка имела большой резонанс среди руководства Египта. <...> Египетская сторона взяла на себя все расходы по их (семьи украинца - ред.) пребыванию в Египте, консул проводит работу с местными туроператорами по поводу оказания материальной помощи семье погибшего", - цитирует издание посла.

Сообщается, что посольство оказывает содействие в транспортировке гроба с телом Юрасюка в Украину.

По данным агентства, Юрий Юрасюк - известный фронтовой волонтер, который помогал украинской армии с начала войны на Донбассе. Также он бесплатно лечил зубы детям погибших на востоке Украины защитников.

Ранее, в январе, также от COVID-19 умерла известный украинский волонтер Александра Тарасова. Женщина с 2015 по 2018 год возглавляла Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики.

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