На Львовщине объявлен "красный" уровень эпидемопасности

Регион переходит в "красную" зону с 00 часов 00 минут 25 марта. Львовщина присоединится к восьми областям Украины, уже вошедшим в "красную" зону.

В "красной" зоне находятся восемь областей и столица Украины

Во Львовской области с 25 марта Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - заявил Немчинов.

Он добавил, что было решено с 00 часов 00 минут 25 марта 2021 года применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемопасности.

Отметим, что по состоянию на вторник, 23 марта, в Украине в "красной" зоне находятся восемь областей и Киев. В "желтой" зоне – Херсонщина, а все остальные – в "оранжевой".

Тем временем на Прикарпатье эпидемия начала спадать после месяца локдауна. Показатели по заболеваемости COVID-19 в области начали снижаться, но медики подчеркивают, что стабильного спада еще нет.

Добавим, что названы дополнительные критерии для усиления карантина в "оранжевой" зоне. К данным показателям относятся обнаруженные случаи за неделю в населенном пункте и увеличение процента новых случаев в сравнении с прошлой неделей.



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