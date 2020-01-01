Еще одному участнику акции под ОП вручили подозрение

Участник акции протеста на Банковой, во время которой были выбиты стекла и разрисованы стены административного здания, получил подозрение.

Правоохранители вручили подозрение в совершении хулиганства еще одному участнику акции под Офисом Президента Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, сообщается на сайте МВД.

В Киеве следователи расследуют уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

"Подозрения в совершении хулиганских действий объявлены уроженцу Винницкой области за разбитые стекла в дверях ОП (сегодня суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест), одному из организаторов и еще двум участникам акции", - говорится в сообщении силовиков.

Напомним, 20 марта у Офиса президента прошла масштабная акция в поддержку осужденного на семь лет активиста Сергея Стерненко. Ее участники разрисовали админздание и обстреляли его из пиротехники.

Как сообщалось ранее, в МВД установили всех погромщиков здания ОП. Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что правоохранители уже начали вручать нарушителям процессуальные документы. Так, подозрение вручили одному из организаторов акции у ОП Сергею Филимонову. Ему вручено подозрение по двум статьям - хулиганство с применением оружия и умышленное причинение работнику правоохранительных органов телесных повреждений. А бившего стекла в ОП ветерана АТО Владислава Стафийчука отправили под домашний арест.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet