Глава Укроборонпрома рассказал, как его лечат от коронавируса в Японии

Глава Укроборонпрома надеется, что в ближайшие несколько дней получит два негативных теста, проведет встречи, которые были запланированы, и вернется домой к рабочим делам.

Глава Укроборонпрома Юрий Гусев уже седьмой день пребывает в японском госпитале с диагнозом коронавирусная инфекция. Неделю назад он в составе украинской делегации прибыл в Токио, но в аэропорту у него обнаружили инфекцию и отправили в больницу. О том, как проходит лечение и как выглядит палата, глава украинского госконцерна во вторник, 23 марта, рассказал журналистам Сегодня.

"Чувствую себя хорошо. Сатурация и температура в норме. Хочу коротко вам показать, как выглядит палата в госпитале в Японии - она достаточно скромная. Но здесь есть все необходимое. Есть комната, где можно сходить в туалет и принять душ", - рассказал Гусев.

Глава Укроборонпрома надеется, что в ближайшие несколько дней получит два негативных теста, проведет встречи, которые были запланированы, и вернется к работе.

Напомним, Гусев прилетел в Японию на переговоры, но в аэропорту у него обнаружили коронавирус.

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