Задержанного в Крыму журналиста ФСБ два дня пытала током

После пыток еорреспондент "Радио Свобода" признался, что якобы занимался шпионской деятельностью и возил в машине взрывчатку.

Задержанный в Крыму журналист “Радио Свобода“ Владислав Есипенко подвергся пыткам со стороны ФСБ. Как пишет издание “Ґрати“ со ссылкой на собственные источники в СИЗО Симферополя, украинца два дня пытали электричеством.

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По информации издания, на голову Есипенко надевали “какой-то предмет“ с подведенными к нему проводами, а затем пускали электричество. При этом уровень напряжения постепенно наращивали.

Отмечается, что именно такими методами ФСБ удалось “убедить“ журналиста признаться в предъявленных ему обвинениях и даже озвучить их перед камерами крымских телепропагандистов. В частности Есипенко рассказал крымским телевизионщикам, что отснятые в Крыму видеоматериалы он отправлял не только в редакцию “Радио Свобода“, но также и в Службу внешней разведки Украины. При этом он якобы еще и возил с собой в машине взрывчатку.

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После того, как эти признания были опубликованы в крымских СМИ, Есипенко отказался давать новые показания, ссылаясь на статью российской Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя и близких родственников.

По информации журналистов, сейчас Есипенко уже не пытают, но психологическое давление сохраняется.

Напомним, в середине марта в Крыму ФСБ задержала украинского журналиста по подозрению в шпионаже и хранении оружия. Украинский МИД уже выразил протест по этому случаю.