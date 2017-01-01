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В Лос-Анджелесе мужчина с мачете ранил восемь человек

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Полицейские застрелили нападавшего.
Пострадавших госпитализировали
Пострадавших госпитализировали
Kevin Takumi / Twitter

Мужчина с мачете напал на прохожих в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе и ранил восемь человек. Об этом сообщает Daily Star.

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Прибывшие на место полицейские открыли огонь по злоумышленнику и застрелили его.

Все пострадавшие были доставлены в городские больницы. В настоящее время полиция выясняет мотивы преступления и устанавливает личность мужчины.

Напомним, ранее в торговом центре Европа в Минске мужчина с топором и бензопилой напал на посетителей. В результате нападения одна девушка убита, также ранена одна женщина.

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Теги: США, Лос-Анджелес, полиция, нападение, Мачете, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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