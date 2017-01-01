В Лос-Анджелесе мужчина с мачете ранил восемь человек
Полицейские застрелили нападавшего.
Мужчина с мачете напал на прохожих в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе и ранил восемь человек. Об этом сообщает Daily Star.
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Прибывшие на место полицейские открыли огонь по злоумышленнику и застрелили его.
Все пострадавшие были доставлены в городские больницы. В настоящее время полиция выясняет мотивы преступления и устанавливает личность мужчины.
Напомним, ранее в торговом центре Европа в Минске мужчина с топором и бензопилой напал на посетителей. В результате нападения одна девушка убита, также ранена одна женщина.
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