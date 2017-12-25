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Навального не допустили к выборам президента

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Решение приняла ЦИК РФ.
Алексей Навальный во время объявления решения ЦИК 25 декабря 2017 года
Алексей Навальный во время объявления решения ЦИК 25 декабря 2017 года
В.Мельников

Центральная избирательная комиссия РФ на своем заседании в понедельник, 25 декабря, отказала оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации кандидатом на пост президента страны на выборах 2018 года. Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы президента РФ прошло в рамках закона, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Но он не может баллотироваться из-за неснятой судимости.

Член комиссии Борис Эбзеев указал, что в 2017 году Навальный был осужден за тяжкое преступление. Согласно российскому законодательству, он не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости.

В своем заявлении, опубликованном вскоре после объявления решения ЦИК, Алексей Навальный призвал к забастовке избирателей.

Кроме того, по этой же причине ЦИК отказала в регистрации группе избирателей в поддержку самовыдвиженца журналиста Олега Лурье. По словам Эбзеева, Лурье был осужден на четыре года за преступление, относящееся к числу тяжких, и освободился из мест лишения свободы в 2011 году.

Также отказано в регистрации группе избирателей в поддержку предпринимателя Сергея Полонского. "Анализ документов показал, что количество участников группы, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата, было менее 500 человек, что запрещено законом и поэтому является недостаточным для того, чтобы эту группу зарегистрировать", - указал член ЦИК Евгений Шевченко.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал первым, кого зарегистрировала ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Россия, Президентские выборы в России, Выборы, ЦИК, Навальный, выборы в России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Zukoxress    25.12.2017, 21:27
Оценка:  -1
Zukoxress
Навальный-популист от Бога.
Doriаn_    25.12.2017, 21:26
Оценка:  +3
Doriаn_
Президента россии уже давно назначили , нового старого президента, который переоформляет свою легитимность. К чему эти лишние телодвижения. Даже если Навального и допустят, то все равно результаты фальсифицируют.
Zukoxress    25.12.2017, 21:27
Оценка:  -1
Zukoxress
Неужели сриолетта ты молишься на Наваляльного?
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